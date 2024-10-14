Кардиолог назвал необходимые продукты для метеозависимых

Метеозависимые люди должны особенно следить за питанием в период перепадов температур и изменения погодных условий, так как от этого во многом зависит их самочувствие, заявила врач-кардиолог Мария Лобова в беседе с NEWS.ru. В рацион, по ее словам, необходимо добавить продукты с повышенным содержанием калия, кальция и магния, например рыбу и молочные продукты.

© РИА Новости

Специалист объяснила, что много кальция содержится в кураге, изюме, черносливе, бананах, фасоли, горохе, тыкве и картошке. Также стоит добавить в рацион форель, камбалу, треску.

«Кальций содержится в молочных продуктах, то есть молоке, йогурте, сыре и кефире. Из овощей советую шпинат, брокколи и репу, из рыбы — лосося, скумбрию и окуня», — отметила Лобова.

Магний, по ее словам, содержится в овсяной и пшенной кашах, креветках, мидиях и морской капусте. Также он есть во многих орехах и гречке.

«Кроме того, в период, когда нет магнитных бурь, метеозависимым людям надо много двигаться. Здоровый образ жизни подразумевает собой питание, здоровый сон и движение. Нужно выходить на прогулку на 20–30 минут», — добавила кардиолог.

Ранее врач-кардиолог Наталья Гаврилюк заявила, что регулярное измерение артериального давления, подходящая одежда и обувь, разгрузки от напряжения после трудового дня и прогулки помогут позаботиться о сердце осенью. Эксперт объяснила, что во время холодов происходят особые нагрузки на сердце.