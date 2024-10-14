«Способствует снижению холестерина»». Назван лучший вид мяса

Мясо индейки является «практически идеальным» для человека, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, данный продукт содержит витамины B1, B2, B6 и B12, а также цинк, фосфор и селен. Эксперт добавила, что в индейке жира меньше, чем в курятине.

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«В индейке много витаминов группы B — B1, B2, B6 и B12, много фосфора, цинка и селена. Это практически идеальный продукт для человека. В индейке больше белка, но меньше жира, чем в курятине, что делает индейку предпочтительной при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и лишнем весе. Употребление индейки способствует снижению уровня холестерина», — заявила Гусакова.

Собеседница напомнила, что индейка содержит аминокислоту триптофан, которая участвует в выработке серотонина — гормона счастья. Содержащийся в индейке треонин необходим для синтеза коллагена и эластина, подчеркнула нутрициолог.

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