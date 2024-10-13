Эксперты по питанию рассказали, почему нужно регулярно есть клюкву

Цяньчжи Цзян, доктор философии, владелец The Nutrition Changer, отмечает, что клюква обладает множеством антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Всё это — за счёт витаминов C, A и K, антоцианов, флавоноидов и фенольных кислот в составе ягод.

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Вы можете предотвратить развитие инфекций мочевыводящих путей. Чаще эти болезни возникают у женщин. Вандана Шет, эксперт по растительным продуктам и диабету, говорит, что клюква богата полифенолами, антоцианами и проантоцианидинами. Известно, что проантоцианидины защищают от возникновения инфекций мочевыводящих путей. Для получения этого преимущества выбирайте 100% клюквенный сок без добавления сахара.

У вас может улучшиться здоровье кишечника. Это подтверждает Стейси Вудсон, зарегистрированный диетолог.

Вы можете укрепить иммунитет. Особенно много в клюкве витамина С. Каждая чашка свежей клюквы содержит 14 мг этого витамина, или 16% от суточной нормы.

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У вас может улучшиться состояние сердца. Доказано, что клюква снижает риск возникновения сердечных болезней. Она богата кверцетином, который является мощным антиоксидантом, который уменьшает воспаление — распространённый компонент болезней сердца, отмечает Мишель Рутенштейн, профилактический кардиологический диетолог в EntirelyNourished.com. Также исследования демонстрируют, что клюква повышает уровень «хорошего» холестерина и снижает уровень «плохого».

Здоровье вашей полости рта может улучшиться. В состав клюквы входят полифенолы. Они подавляют бактерии, вызывающие кариес и воспаление дёсен.

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