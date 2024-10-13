Раскрыта польза вишневого сока для здоровья

Вишнёвый сок содержит большое количество питательных веществ и антиоксидантов, которые позволяют его сделать хорошим дополнением к ежедневному рациону. Этот напиток улучшает сон, уменьшает воспаление, болезненность мышц, снижает артериальное давление.

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Борется с воспалением и болью при артрите. Всё потому, что в вишнёвом соке много антиоксидантов. Рандомизированное исследование показало, что кислый вишнёвый сок может уменьшить боль в суставах и их скованность, а исследование на мышах — что он предотвращает потерю костной массы.

Может снизить артериальное давление. Сок кислой вишни снижает систолическое артериальное давление (давление в кровеносных сосудах, когда сердце качает кровь).

Может снизить уровень «плохого» холестерина. Этот тип холестерина способен повысить риск возникновения сердечного приступа или инсульта.

Помогает восстановиться после тренировки. При регулярном употреблении вишнёвого сока уменьшается болезненность мышц после тренировки.

Снижает риск возникновения подагры. Это связано с употреблением сока кислой вишни.

Может улучшить качество сна. Некоторые люди лучше спят после употребления вишнёвого сока.

© Ferra.ru

Может снизить риск развития диабета. Согласно некоторым исследованиям, употребление вишнёвого сока может быть полезным для людей с диабетом. Исследование на животных также показало, что употребление вишни может снизить риск возникновения диабета в в группах риска. Это может распространяться и на людей.

Борется со стрессом и тревогой. Вишнёвый сок может повлиять и на ваше настроение.

Может улучшить работу кратковременной памяти. Небольшое исследование показало, что употребление 200 мл вишнёвого сока ежедневно в течение 12 недель улучшает кратковременную и долговременную память у взрослых с лёгкой и умеренной степенью деменции.

Укрепляет иммунную систему. Всё потому, что в вишнёвом соке есть витамины, А и С.

Улучшает зрение. Антоцианы — антиоксиданты, которые содержатся в вишнёвом соке. Они могут уменьшить воспаление, которое может привести к болезням глаз и изменению зрения.

Может предотвратить развитие рака. Одно исследование продемонстрировало, что вишня может бороться с раком, уменьшая окислительный стресс и воспаление.

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