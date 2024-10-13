Нутрициолог назвала «продукты красоты»

Мы часто думаем о том, чтобы улучшить свое здоровье благодаря внедрению в свой рацион витаминов и биологических добавок, различных комплексов и так далее. Но насколько они эффективны — большой вопрос. Намного лучше извлекать пользу из продуктов, которые мы употребляем в пищу. Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, в каких продуктах искать пользу.

Продукты, содержащие Омега−3 жирные кислоты

«Такие продукты, как как семена льна, печень трески, грецкий орех, скумбрия, авокадо являются структурным компонентом кожи, отвечают за здоровье клеточных мембран, а значит — за мягкую, увлажненную и эластичную кожу без морщин; контролируют ее увлажнение», — говорит специалист.

Они также предотвращают преждевременное старение кожи и возникновение акне, могут защитить ее от вредного воздействия солнечных лучей, блокируя разрушение коллагена.

Сладкий красный перец и бобовые

Богат антиоксидантами.

«Защищает кожу от воздействия окружающей среды. Витамин С, содержащийся в перце, необходим для выработки коллагена», — рассказывает нутрициолог.

Бобовые — источник белка, железа и других питательных веществ, необходимых для здоровья кожи и волос.

Зеленый чай и какао

Эти продукты обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, засчет содержания катехинов.

«Катехины — это такие органические вещества, которые обладают антиоксидантными свойствами», — поясняет эксперт.

Хурма, корица, голубика

Как считает эксперт, они проантоцианидины.

«Препятствуют образованию конечных продуктов гликирования, воспалению и фотостарению», — говорит Юлия.

Молочные продукты и миндаль

Молочные продукты содержат кальций, который помогает укрепить волосы и ногти, а миндаль — источник витамина Е. Этот орех отлично восстанавливает ткани кожи после вредного УФ-воздействия.

Цельнозерновые продукты, мясо птицы, яйца

Цельнозерновые продукты и мясо птицы содержат витамины группы В, необходимые для здоровья кожи, волос и нервной системы. А мясо птицы и яйца еще и является источником белка.