Не только авокадо и хурма: нутрициолог назвала «продукты красоты»
Мы часто думаем о том, чтобы улучшить свое здоровье благодаря внедрению в свой рацион витаминов и биологических добавок, различных комплексов и так далее. Но насколько они эффективны — большой вопрос. Намного лучше извлекать пользу из продуктов, которые мы употребляем в пищу. Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, в каких продуктах искать пользу.
Продукты, содержащие Омега−3 жирные кислоты
«Такие продукты, как как семена льна, печень трески, грецкий орех, скумбрия, авокадо являются структурным компонентом кожи, отвечают за здоровье клеточных мембран, а значит — за мягкую, увлажненную и эластичную кожу без морщин; контролируют ее увлажнение», — говорит специалист.
Они также предотвращают преждевременное старение кожи и возникновение акне, могут защитить ее от вредного воздействия солнечных лучей, блокируя разрушение коллагена.
Сладкий красный перец и бобовые
Богат антиоксидантами.
«Защищает кожу от воздействия окружающей среды. Витамин С, содержащийся в перце, необходим для выработки коллагена», — рассказывает нутрициолог.
Бобовые — источник белка, железа и других питательных веществ, необходимых для здоровья кожи и волос.
Зеленый чай и какао
Эти продукты обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, засчет содержания катехинов.
«Катехины — это такие органические вещества, которые обладают антиоксидантными свойствами», — поясняет эксперт.
Хурма, корица, голубика
Как считает эксперт, они проантоцианидины.
«Препятствуют образованию конечных продуктов гликирования, воспалению и фотостарению», — говорит Юлия.
Молочные продукты и миндаль
Молочные продукты содержат кальций, который помогает укрепить волосы и ногти, а миндаль — источник витамина Е. Этот орех отлично восстанавливает ткани кожи после вредного УФ-воздействия.
Цельнозерновые продукты, мясо птицы, яйца
Цельнозерновые продукты и мясо птицы содержат витамины группы В, необходимые для здоровья кожи, волос и нервной системы. А мясо птицы и яйца еще и является источником белка.
«Яйца же богаты витамином D и биотином, что также позволяет ногтям и волосам расти лучше и быстрее», — акцентирует Юлия.