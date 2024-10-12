Врач объяснил, что делать при похмелье

Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, как эффективно избавиться от похмелья без вреда для здоровья, сообщает издание «Известия».

По словам специалиста, не все методы одинаково безопасны для здоровья.

Употребление алкогольных напитков с целью опохмелиться может быть признаком зависимости и привести к запою. Таким образом, налегать на алкоголь на следующий день – очень опасный путь.

Также не следует пить кофе, чтобы избавиться от похмелья. Кофеин может привести к тошноте и способствовать обезвоживанию организма. Вместо этого лучше выпить рассол, чай, минеральную воду или компот, чтобы восполнить потерю жидкости и восстановить водно-солевой баланс.

Кроме того, врач Неронов прокомментировал советы есть сырое яйцо или сливочное масло перед застольем. Он отметил, что эти продукты действительно обволакивают стенки желудка и замедляют всасывание алкоголя, однако проблему целиком это не решит.

Более эффективно предотвратить похмелье можно, если употреблять качественный алкоголь не на голодный желудок, подчеркнул специалист.

Утром после застолья важно есть не жирную и тяжелую пищу, а выбрать легкий завтрак. Например, в этом случае хорошо подойдут супы.

Контрастный душ врач отнес к эффективным способам борьбы с похмельем, однако только в том случае, если нет проблем с сосудами.

Использовать обезболивающие и противорвотные препараты после застолья нужно с осторожностью. Их ни в коем случае нельзя сочетать с алкоголем и следует принимать только после легкого завтрака.