Три медицинских мифа, в которые многие верят

Специалисты развеяли три популярных заблуждения о здоровье, сообщает издание The Voice.

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Миф: следует пить два литра воды в день

На самом деле норма потребления жидкости зависит от человека. В частности, от его уровня физической активности, питания, а также личных потребностей.

Помимо этого, к потребляемой жидкости относится не только вода, но и другие напитки и жидкая еда, например, супы.

Миф: жирные продукты вредны для здоровья

Желающие похудеть часто переходят на обезжиренные продукты, однако это может нанести вред здоровью. Дело в том, что в обезжиренных продуктах содержатся подсластители, которые вовсе не способствуют снижению веса.

Кроме того, жиры играют важную роль в защите внутренних органов и способствуют правильному функционированию всего организма. По этой причине нельзя отказываться от орехов, авокадо, молочных продуктов с процентом жирности, а также рыбы.

Миф: зрение портится от чтения при тусклом свете

Это действительно не слишком полезно для глаз, но вовсе не ведет к необратимым последствиям для зрения.

Такое чтение вызовет сухость глаз и усталость, но не опасно для здоровья.