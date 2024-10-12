Эксперт призвал не тратить деньги на анализ содержания витамина D в организме

Анализ на содержание витамина D, популярный в пандемию коронавируса, сейчас признан одним из самых необоснованных. Об этом в своем Telegeram-канале сообщил главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.

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«Не тратьте деньги на ненужные анализы», — написал Никонов.

Он также добавил, ссылаясь на педиатра, детского инфекциониста Екатерину Кулову, что принимать витамин необходимо не всегда. В частности, ранее считалось, что прием нужно начинать в случае показателей на уровне 30 нг/мл и ниже, теперь они снижены до 20–24 нг/мл.

Однако это касается взрослых, а детям можно давать витамин D в целях профилактики в дозе 1200 ME, здоровым же людям в возрасте от 40 до 74 лет сдавать анализы и принимать витамин D не нужно.

Важно также помнить о правильном питании, в которое должны входить печень трески, красная рыба и другие рыбные продукты.

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