Кока-кола, которую часто пьют при похмелье, может спровоцировать сердечный приступ, так как после употребления алкоголя организм человека сильно ослаблен. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.

«Напиток содержит в своем составе кофеин, который стимулирует работу сердца и поднимает уровень артериального давления. При похмельном синдроме это может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и привести к инфаркту. Не рекомендуется также употреблять с похмелья слабоалкогольные коктейли и энергетические напитки, так как они тоже содержат кофеин, теофиллин, теобромин, что пагубно сказывается в том числе и на психическом здоровье», – сказал Холдин.

Кроме того, красители, консерванты и ароматизаторы, содержащиеся в таких напитках, могут вызывать проблемы с желудком и печенью, добавил врач.

Он также прокомментировал популярный в соцсетях коктейль от похмелья на основе кока-колы, рассола, маринованных огурцов и перца халапеньо.