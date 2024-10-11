Токсиколог развеял популярные мифы об алкоголе

Некоторые считают, что небольшое количество алкоголя может помочь при бессоннице, низком давлении, простуде и даже улучшить пищеварение, однако научные исследования этого не подтверждают, сообщил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. В разговоре с «Лентой.ру» он развеял популярные мифы о спиртном.

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Врач не рекомендовал употреблять коньяк при низком давлении. Он пояснил, что алкоголь может временно повысить давление, но этот эффект кратковременный и может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Еще один миф, по словам врача, это лечение бессонницы пивом.

«Несмотря на то что алкоголь вызывает сонливость, он нарушает фазы сна, делая его неглубоким и некачественным. Утром человек просыпается уставшим и сонным, а также с другими симптомами похмелья: перегаром, головной болью и так далее», — сказал Кутушов.

Также водка с перцем не излечивает от простуды, а может даже усугубить состояние, поскольку раздражает слизистую носа и горла, подчеркнул специалист.

Собеседник «Ленты.ру» также рассказал, что алкоголь не улучшает пищеварение.

«На самом деле алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка и поджелудочной железы, что может привести к гастриту, язве желудка и панкреатиту», — заключил врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупредила о том, что регулярное употребление алкоголя в больших количествах вызывает развитие патологических процессов в кишечнике.