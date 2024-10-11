Врач перечислил способы профилактики варикоза

Многочасовое пребывание в положении стоя может приводить к болям в спине, нарушению кровообращения, варикозному расширению вен и проблемам с суставами, рассказал порталу «Узнай.ру» реабилитолог Валерий Васильев. По мнению врача, в зоне риска находятся преподаватели школы и вузов, визажисты, парикмахеры, продавцы, стоматологи и представители других профессий, чья работа проходит в большей степени на ногах.

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Тем людям, чья работа связана с долгим пребыванием на ногах, крайне важно выбирать и носить удобную, широкую, мягкую обувь. Реабилитолог также отметил необходимость периодической смены позы для сохранения нормального кровообращения. Он рекомендовал находить возможность присаживаться хотя бы на несколько минут каждый час.

«Помните, что длительное стояние и однообразные действия негативно влияют на кровоснабжение, что может привести к застойным явлениям. Идёт нагрузка на капилляры стоп и обратные клапаны голени», — объяснил Валерий Васильев.

Для разминки и дополнительной активации мышц врач посоветовал выполнять простые упражнения. Например, перемещаться с носка на пятку или с внешней части стопы на внутреннюю. Компрессионные колготки, чулки и контрастный душ также являются эффективным средством профилактики заболеваний ног, уменьшают отёчность и улучшают микроциркуляцию.

«Компенсировать длительное стояние на ногах помогут тренировки в зале, плавание, массажи и сауна. Делать это лучше в те дни, когда нет статической нагрузки», — заключил реабилитолог.

Ранее травматолог-ортопед Михаил Игнатов заявил, что чаще всего болезни суставов возникают из-за ревматоидного артрита и остеоартроза. Запущенные стадии этих заболеваний чреваты инвалидностью.

По словам врача, ревматоидный артрит относится к аутоиммунным и воспалительным заболеваниям. Артрит коварен тем, что может поразить сразу несколько суставов и повредить их ткань, именно это приводит к болям и потере равновесия.

Он подчеркнул, что остеоартроз влияет на здоровье не менее пагубно. При этом заболевании происходит истончение суставного хряща, костная ткань разрастается, кости начинают касаться друг друга, что и приводит к отекам, болям и скованности движений. Один из главных факторов возникновения остеоартроза — лишний вес.