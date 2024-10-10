Электролиты: мифы и правда, нужны ли они всем подряд

Электролиты внезапно стали ужасно популярными. Они продаются всюду — в аптеках и супермаркетах, в красивых бутылочках или пакетиках с порошком, который нужно разводить в воде. Звезды спорта и фитнеса убеждают нас в том, что они просто-таки необходимы для здоровья. Но так ли это? Разбираемся.

Какие функции выполняют электролиты

Начнем с основ: электролиты — это минералы, которые несут электрический заряд, когда растворяются в определенных жидкостях.

«В человеческом организме они представлены в естественной форме натрием, калием, хлоридом, бикарбонатом, кальцием, магнием и фосфатом», — рассказывает фитнес-тренер Наталья Романова.

Электролиты необходимы для многих функций организма, в том числе для:

поддержания уровня жидкости,

работы сердца и нервов,

регулирования кровяного давления.

Магний помогает во всем — от работы мышц и нервов до здоровья костей, а хлорид способствует балансу жидкости и пищеварению.

Калий помогает регулировать сердцебиение, снижать кровяное давление и регулировать работу почек, а мышцам для сокращения необходимы кальций, натрий и калий. Без электролитов ваш организм быстро столкнется с серьезными проблемами.

Почему мы теряем электролиты

Основной способ потери электролитов — через жидкость (обильное потоотделение в жару или во время спорта, диарея, рвота). Или же сибо, то есть избыточный рост бактерий в тонком кишечнике, может нарушить всасывание питательных веществ, которые мы получаем с пищей.

«Однако для многих из нас самая большая проблема связана с привычкой пить алкоголь — это обезвоживает организм и опять же выводит электролиты. Не случайно состояние похмелья быстро снимается приемом тех же солей из пакетика или ударной дозой витаминов группы В в сочетании с магнием. Кофеин, кстати, обладает схожим с алкоголем мочегонным эффектом. Еще и по этой причине врачи настаивают на сокращении употребления кофе до двух чашек в день», — объясняет фитнес-тренер.

Кому электролиты точно нужны

Пить электролиты действительно необходимо спортсменам с серьезными нагрузками (фитнес-тренерам, олимпийцам и марафонцам, бодибилдерам), работникам шахт или тем, кто весь день работает в жаре (литейный цех), марафонцам. Просто пить воду в таких ситуациях мало: более того, она будет еще и вымывать полезные минералы. Если электролитов под рукой нет, добавьте в воду соли (лучше гималайской).

Даже если вы просто ходите в спортзал трижды в неделю, посмотрите на свою майку: если на ней остаются после тренировки соляные разводы (значит, вы действительно пашете до седьмого пота, а не просто делаете селфи на тренажере и всех бесите). В этом случае в дни тренировок вам нужно пить электролиты, чтобы восстановить водно-солевой баланс.

Ну и, конечно, если у вас было расстройство желудка, которое сопровождалось рвотой или поносом, или же вы перенесли вирусное заболевание, во время которого обильно потели, нужно помочь организму восстановить потерянную жидкость и микроэлементы.

И кому электролиты не нужны

Всем остальным вполне достаточно нормально и сбалансированно питаться разнообразными продуктами, включая фрукты, овощи, молочные продукты и высококачественный белок. Не забудьте есть: