Какой завтрак защитит от воспалений и тяжелых болезней

Завтрак — важный прием пищи, так как он задает ритм на весь рабочий день. Уже давно доказано, что отказ от завтрака вредит здоровью. Однако он должен быть не просто вкусным, но и полезным.

Эксперты пришли к выводу, что лучший завтрак состоит из овсянки с фруктами и орехами. Он защищает человека от развития тяжелых заболеваний и воспалений.

Рацион должен быть насыщен клетчаткой и антиоксидантами. Диетологи давно рекомендуют минимизировать количество насыщенных жирова и сахара, особенно по утрам. Добавьте к завтраку ягоды, орехи, фрукты. Они сохраняют максимум витаминов и питательных веществ.

Ранее сообщалось, что пигментация — довольно частая проблема, которая встречается не только у любителей солнца. Особенно она проявляется после 50 лет, когда кожа теряет свою эластичность. Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие продукты помогут в борьбе с пигментными пятнами.