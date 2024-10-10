Врач рассказала, какое мясо самое полезное

Она сказала, что мясо — это важный элемент сбалансированного питания, оно содержит витамины, микроэлементы, аминокислоты и белок. В рационе должны присутствовать как белое, так и красное мясо.

Врач добавила в беседе с Тульской службой новостей, что говядина и телятина считаются самыми диетическими и безопасными видами мяса. Они легко усваиваются и нормализуют кислотность желудка. Баранина содержит меньше холестерина, но не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, детям и пожилым. Свинина более жирная, но полезна для пищеварения. Мясо птицы — это диетический источник белка, но нельзя питаться только куриной грудкой, чтобы избежать дефицита железа.

Норма употребления мяса для взрослого человека — 150 граммов в день, 1–2 раза в неделю. Полный отказ от мяса может привести к дефициту аминокислот, железа и витамина B12, а также к ухудшению микрофлоры кишечника. Злоупотребление мясом может вызвать запоры, сахарный диабет второго типа, повышение уровня холестерина, риск развития рака и ускорение старения.

Медик рекомендует сочетать мясо с овощами и зеленью, которые богаты витаминами и клетчаткой. Такой гарнир улучшает самочувствие и качество жизни. Питание только мясом лишает организм клетчатки и негативно влияет на работу печени и почек, что может привести к атеросклерозу.

Абсолютные противопоказания к употреблению мяса — это нарушения обмена аминокислот и органических кислот, а также аллергические реакции на продукты животного происхождения. Людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний следует снизить потребление мяса. Врач не рекомендует полностью отказываться от мяса при железодефицитной анемии, белковой недостаточности и в послеоперационный период.

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