Диетолог развеяла миф о бесполезности морсов

Компоты и морсы — не просто вкусные напитки, но и источник полезных веществ, которые важны для нашего организма. Об этом в четверг, 10 октября, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, молекулярный диетолог Римма Мойсенко.

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Она пояснила, что эти напитки особенно популярны в осенне-зимний период и действительно могут быть полезными.

И в компотах, и в морсах содержится большое количество микроэлементов и клетчатки, но немаловажно то, как мы будем их готовить. И даже если мы подвергали приличной термической обработке, то там все равно остаются фосфор и кальций, калий, магний, цинк, медь, органические кислоты — важные позиции, играющие важную роль в наших биохимических процессах, они обеспечивают нас энергией жизни и строят клеточные мембраны, — рассказала эксперт.

Мойсенко также пояснила, что при термической обработке компотов теряется витамин С, но сохраняются витамины группы B, а также медь и цинк, способствующие укреплению иммунной защиты. Для сохранения большего количества полезных веществ, она порекомендовала варить компот короткое время и затем настаивать. В свою очередь, морсы почти полностью сохраняют полезные свойства ягод благодаря тому, что перетертые плоды добавляют в уже остывшую воду, что помогает сохранить витамин С, особенно важный в холодное время года.

Морс облепиховый, клюквенный, смородиновый — это лечебные элементы. Они дают витамин С, который не разрушается, — заключила специалист в беседе с «Радио 1».

В то же время нутрициолог Жанна Коробейникова заявила, что смузи — диетический и полезный напиток, в действительности обладает серьезными недостатками.