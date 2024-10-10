Реабилитолог рассказал, чем опасны челленджи по кроссфиту

Набравшие популярность высокоинтенсивные тренировки со скоростными и силовыми нагрузками – кроссфит – могут серьезно подорвать здоровье. Реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik объяснил, что происходит с организмом во время таких тренировок.

«Часто люди, которые хотят пройти какие-то челленджи по усиленным тренировкам, сталкиваются с тем, что мышцы у них начинают «гореть», появляются отеки, интоксикация вплоть до рвоты, расстройство кишечника. Это связано с тем, что организм не успевает восстанавливаться, а любая физическая нагрузка связана с выработкой и выделением огромного количества токсинов. Если мы не даем организму отдыхать, он начинает зашлаковываться», – уточнил врач.

По его мнению, кроссфит – это экстремальные для человека нагрузки. Специалист советует заниматься спортом не больше трех раз в неделю. Кроме того, при отсутствии желания тренироваться не стоит заставлять себя, лучше отдохнуть. А если есть какие-то проблемы со здоровьем, сначала обязательно нужно проконсультироваться с врачом.