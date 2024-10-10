Диетолог: сало защищает от рака и укрепляет иммунитет

Есть сало в разумных количествах полезно для здоровья, так как оно содержит витамины D и А, рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова. Пользу продукта она объяснила россиянам в разговоре с «Известиями».

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Эксперт рассказала, что сало богато мононенасыщенными жирными кислотами, в том числе олеиновой и линолевой. Также в продукте в большом количестве присутствует и ответственный за усвоение кальция и поддержания иммунитета витамин D, витамины А и группы В, а также натрий, сера, фосфор, цинк и другие важные микро- и макроэлементы. Кроме того, по словам Мещеряковой, в сале содержится много селена: этот мощный антиоксидант укрепляет иммунитет, защищает от рака, а также является важным для здоровья репродуктивной системы.

Врач отметила, что регулярное потребление сала обеспечивает организм качественными жирами, необходимыми для построения клеточных структур и правильного функционирования дыхательной системы.

«Жиры играют важную роль в процессе пищеварения. Известно, что именно они в питании хорошо стимулируют желчеотток, обеспечивая выведение желчи и запуск процесса расщепления и усвоения питательных веществ», — подчеркнула она.

По словам Мещеряковой, сало отлично сочетается как с белками, так и с углеводами (за исключением фруктов). При этом она призвала не забывать, что этот продукт высококалорийный: в 100 граммах примерно 850 килокалорий и 94 грамма жира. В связи с этим диетолог рекомендовала съедать в день не более 15-20 граммов сала, предпочтительно включать его в обеденный прием пищи.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук развеяла миф о сале. Она заявила, что утверждение, будто этот продукт вреден, ошибочно.