Онколог объяснил, от каких продуктов нужно отказаться для защиты от рака

Отказ от алкоголя, красного и обработанного мяса, сахара и сладких напитков снижает риск развития рака. Об этом изданию Daily Mail рассказала онколог из США, доктор медицинских наук Николь Эндрюс.

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По словам врача, все виды алкоголя, включая красное вино, повышают риск развития шести различных видов рака. Такой эффект обусловлен наличием этанола в составе. Особенно опасны спиртные напитки для женщин — этанол оказывает воздействие на женские гормоны, стимулируя клеточное деление и повышая вероятность появления рака молочной железы.

Употребление в пищу слишком большого количества переработанного мяса и красного мяса выступает известным фактором риска развития рака кишечника. Нитраты и нитриты — химические вещества, используемые в процессе приготовления таких продуктов, могут повреждать клетки кишечника, приводя к предраковым изменениям.

Эндрюс добавила, что для профилактики рака не стоит злоупотреблять сахаром и сладкими напитками. Сахар не повышает риск развития онкологических заболеваний напрямую, но способствует увеличению веса. Избыток жировой ткани в организме выступает распространенным провокатором 13 видов рака. Доктор отметила, что для сохранения здоровья сладкие напитки можно заменить искусственно подслащенными.