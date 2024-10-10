Какая характеристика монитора самая безопасная для глаз

Частота экрана монитора в 144 Гц является самой безопасной для глаз, рассказал врач-офтальмолог Кирилл Светлаков. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что это самое идеальное решение для людей, которые много времени проводят за гаджетами. По его словам, выбирая себе технику для работы и игр, стоит уделить пристальное внимание данной характеристике, а не только бренду, матрице и цветопередаче.

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«Для того чтобы было комфортно трудиться за ноутбуком, монитор должен быть 120 и более герцев. Если говорить о варианте в 144 Гц, то он является самым идеальным решением для людей, проводящих много времени у экранов», — пояснил Светлаков.

Офтальмолог уточнил, что с увеличением количества герцев нагрузка на зрение существенно снижается. По его словам, это было доказано в ходе исследований. Врач отметил, что самой неблагоприятной частотой экрана считается 60 Гц, поскольку глаза начнут уставать и слезиться уже через четыре-пять часов.

«Разумеется, это не единственная причина усталости глаз. Нужно учитывать совокупность и столь важных факторов, как освещение, длительность пребывания перед монитором, состояние анатомии глаза, но тем не менее указанный момент имеет серьезное значение», — заключил офтальмолог.

Светлаков ранее предупредил, что ухудшение зрения может говорить о наличии опухоли в головном мозге. По его словам, проблемы со зрением в ряде случаев также свидетельствуют о гипертонии, рассеянном склерозе и гипогликемии.