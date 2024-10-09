Лучший чай для поддержания здоровья мозга

В современном быстро меняющемся мире очень важно поддерживать в норме работу мозга. Помочь в этом может простой напиток — чай.

Зелёный чай — полезнее других для мозга. Прежде всего, он содержит полифенолы, которые считаются типом антиоксидантов. Один систематический обзор и метаанализ продемонстрировал, что полифенолы защищают рабочую и долговременную память, особенно у людей среднего и пожилого возраста.

Мэгги Мун, магистр наук, сертифицированный диетолог из Лос-Анджелеса, добавляет, что флавоноиды из зелёного чая помогают расти новым клеткам мозга, сохраняют здоровье существующих клеток и способствуют притоку крови к части мозга, которая питает центр эмоциональной регуляции.

Также зелёный чай может улучшить настроение. Он обладает антидепрессантными и противотревожными свойствами.

Зелёный чай можно употреблять как холодным, так и горячим. Этот напиток в любом случае принесёт вам пользу.

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