Терапевт рассказала о важных прививках перед зимой

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала о важных прививках в преддверии зимы.

В беседе с Life.ru она заявила, что прежде всего это прививка от гриппа, которую желательно ставить ежегодно.

По мнению эксперта, также стоит привиться от клещевого энцефалита.

«Ветрянка для взрослых может стать серьёзным испытанием с риском тяжёлых осложнений. Вакцинация рекомендована для всех, кто не болел ветрянкой в детстве. Прививку можно сделать осенью планово или экстренно, если был контакт с заболевшим», — сообщила врач.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рекомендовал привиться от коронавирусной инфекции людям с хроническими заболеваниями.