Названы типы видеоигр, которые улучшают сон
Согласно новому обзору, некоторые невозбуждающие и стимулирующие когнитивные функции игры могут помогают спать лучше. Например, это Ruzzle.
Оресте Де Роза, доктор философии, ведущий автор исследования, говорит, что при правильном использовании видеоигры могут дать множество преимуществ для психологического здоровья, когнитивных функций и сна. Например, это фитнес-игры, словесные игры, расслабляющие проекты типа Stardew Valley и Animal Crossing.
Но не все игры улучшают сон. Хорроры и шутеры могут затруднить засыпание и поддержание сна. Массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры типа World of Warcraft поддерживают большую вовлечённость игроков, что часто приводит к увеличению времени игры и ухудшению сна.
Согласно новому обзору, видеоигры более семи часов в неделю могут нанести вред сну. А киберспортсмены, которые страдают зависимостью от игр, подвержены наибольшему риску плохого сна.
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