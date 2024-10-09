Типы видеоигр, которые улучшают сон

Согласно новому обзору, некоторые невозбуждающие и стимулирующие когнитивные функции игры могут помогают спать лучше. Например, это Ruzzle.

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Оресте Де Роза, доктор философии, ведущий автор исследования, говорит, что при правильном использовании видеоигры могут дать множество преимуществ для психологического здоровья, когнитивных функций и сна. Например, это фитнес-игры, словесные игры, расслабляющие проекты типа Stardew Valley и Animal Crossing.

Но не все игры улучшают сон. Хорроры и шутеры могут затруднить засыпание и поддержание сна. Массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры типа World of Warcraft поддерживают большую вовлечённость игроков, что часто приводит к увеличению времени игры и ухудшению сна.

Согласно новому обзору, видеоигры более семи часов в неделю могут нанести вред сну. А киберспортсмены, которые страдают зависимостью от игр, подвержены наибольшему риску плохого сна.

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