Перечислены распространенные ошибки при наращивании бицепсов

Многие ходят в зал, чтобы накачать бицепсы. Но определённые ошибки могут замедлить прогресс и помешать добиться результата. Стэн Кравченко, знаменитый тренер и основатель OneFit.com, рассказал, на что нужно обращать внимание.

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Задействование других частей тела. Правильная техника требует строгого сгибания локтя с полным диапазоном движения. При этом фокусироваться нужно лишь на бицепсах.

Неполный диапазон движения. Тренер рекомендует стараться полностью разгибать и сгибать локоть. Также попробуйте сгибания рук стоя на тросе, с гантелями, штангами или на наклонной скамье, чтобы добиться полного диапазона.

Слишком тяжёлый или слишком лёгкий вес. Важно найти золотую середину. Делайте с весом восемь-пятнадцать повторений, а один-два держите в запасе. Последние пару повторений для вас должны быть тяжёлыми, но выполнимыми.

Тренировка в одном диапазоне. Добавляйте сгибание рук на наклонной скамье (для большей растяжки) или сгибание рук на скамье проповедника (для более короткого диапазона движений).

Использование одного и того же хвата. Работайте с различными видами хватов, такими как нейтральный и пронированный. Это позволит задействовать бицепсы под разными углами и будет способствовать их сбалансированному росту.

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Неконтролируемый темп. Старайтесь выполнять контролируемый подъём в течение одной-двух секунд, а затем опускание в течение того же времени.

Игнорирование фазы опускания. Замедлите эту фазу, чтобы мышцы стали больше и лучше росли.

Непоследовательность. Придерживайтесь установленной программы в течение нескольких месяцев.

Перетренированность или недотренированность. Старайтесь делать 10−15 подходов в неделю, которые разделены на две-три сессии. Сосредоточьтесь при этом не на количестве, а на качестве этих подходов.

Пренебрежение изолирующими упражнениями. Сгибания рук на бицепсах или использование наклонной скамьи для устойчивости играют решающую роль при наращивании бицепса.

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