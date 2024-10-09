Диетолог предупредил об опасности строгих диет

Быстрое похудение с помощью строгих диет может нанести серьезный вред здоровью, рассказала в беседе с Пятым каналом врач-диетолог София Кованова. По словам медика, жесткие ограничения в питании лишают организм необходимых витаминов и микроэлементов, особенно железа.

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«Протоколы жестких диет, которые употребляют люди в качестве быстрого похудения, в целом не полезны. Они ограничены по составу и по нутритивно-метаболическому балансу», — отметила Кованова.

Врач пояснила, что важное для здоровья человека железо будет усваиваться в организме только при определенных условиях, которые невозможно соблюсти при строгой диете.

«Лучшая совместимость при усвоении железа будет отмечаться, если вы будете употреблять вместе с ним витамины группы B (конкретно B3), витамины C, а также медь», — добавила она.

Диетолог-гастроэнтеролог Рустем Садыков ранее рассказал, что людям, чей организм испытывает дефицит железа при низком гемоглобине, может помочь сочетание богатых железом продуктов с продуктами, в которых много витамина С. Он уточнил, что о пониженном уровне гемоглобина могут свидетельствовать усталость и постоянная слабость, головокружение и одышка, а также выпадение волос, при этом некоторые группы граждан особенно подвержены анемии.