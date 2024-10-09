Эндокринолог перечислил полезные свойства красной икры

Употребление красной икры на завтрак является отличной мерой профилактики осенней хандры и депрессии, рассказала «Узнай.ру» эндокринолог Анна Гончарова. По ее словам, для достижения необходимого эффекта достаточно всего одной чайной ложки деликатеса.

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«Икру можно намазать на половинку яйца или кусочек авокадо. Также можно сделать бутерброд. Для этого понадобится ломтик белого хлеба и тонкий слой качественного сливочного масла или творожного сыра. Такой завтрак является профилактикой депрессии в плохую погоду», — заверила эндокринолог.

Полезные свойства красной икры врач объяснила наличием в этом морском продукте аминокислоты триптофан, которая является незаменимой для человека и входит в состав белков всех живых существ. Кстати, данная аминокислота считается предшественником серотонина. Анна Гончарова добавила, что красная икра также содержит полезные жиры — это, по словам эндокринолога, оказывает позитивное воздействие на кроветворение и формирование костно-мышечной системы.

«Икра — это деликатес с высокой концентрацией соли и жиров, поэтому её стоит употреблять в умеренных количествах. Это может быть каждый день, если позволяет бюджет, но не чаще двух раз в неделю при наличии сердечно-сосудистых заболеваний и склонности к отёкам», — заключила Анна Гончарова.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова посоветовала россиянам не переоценивать свои силы и заранее подготовить себя к переменам: так удастся избежать стресса и сохранить ментальное здоровье осенью. По ее словам, сезонная депрессия в это время года связана со сменой погоды и сокращением светового дня.

Врач рекомендовала относиться к организму более щадяще, чем в весной или летом, и отметила важность осознания того, что успевать не все, больше уставать, есть и спать осенью — нормально, в этом нет ничего плохого.