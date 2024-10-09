Эндокринолог перечислил полезные свойства красной икры

Назван популярный продукт, спасающий от депрессии
Употребление красной икры на завтрак является отличной мерой профилактики осенней хандры и депрессии, рассказала «Узнай.ру» эндокринолог Анна Гончарова. По ее словам, для достижения необходимого эффекта достаточно всего одной чайной ложки деликатеса.
«Икру можно намазать на половинку яйца или кусочек авокадо. Также можно сделать бутерброд. Для этого понадобится ломтик белого хлеба и тонкий слой качественного сливочного масла или творожного сыра. Такой завтрак является профилактикой депрессии в плохую погоду», — заверила эндокринолог.
Полезные свойства красной икры врач объяснила наличием в этом морском продукте аминокислоты триптофан, которая является незаменимой для человека и входит в состав белков всех живых существ. Кстати, данная аминокислота считается предшественником серотонина. Анна Гончарова добавила, что красная икра также содержит полезные жиры — это, по словам эндокринолога, оказывает позитивное воздействие на кроветворение и формирование костно-мышечной системы.
«Икра — это деликатес с высокой концентрацией соли и жиров, поэтому её стоит употреблять в умеренных количествах. Это может быть каждый день, если позволяет бюджет, но не чаще двух раз в неделю при наличии сердечно-сосудистых заболеваний и склонности к отёкам», — заключила Анна Гончарова.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова посоветовала россиянам не переоценивать свои силы и заранее подготовить себя к переменам: так удастся избежать стресса и сохранить ментальное здоровье осенью. По ее словам, сезонная депрессия в это время года связана со сменой погоды и сокращением светового дня.
Врач рекомендовала относиться к организму более щадяще, чем в весной или летом, и отметила важность осознания того, что успевать не все, больше уставать, есть и спать осенью — нормально, в этом нет ничего плохого.