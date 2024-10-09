В Роспотребнадзоре перечислили вредные и полезные каши

Специалист Роспотребнадзора Надежда Раева подчеркивает, что русская кухня славится кашами, и рекомендует гречневую крупу как наиболее полезную для нашего климата, наряду с ячменем и перловкой.

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Научные исследования подтверждают, что такие блюда идеальны для завтрака. Они насыщают благодаря медленно усваиваемым углеводам и без добавления жира остаются менее калорийными.

Лучше готовить каши на воде и ограничиться небольшим количеством молока, избегая сахара.

Гречка помогает бороться с анемией и выводит лишнее из организма благодаря клетчатке. Овсянка полезна для кишечника, а рисовая каша, не содержащая много соли, помогает избежать отеков и поддерживает здоровье сердца.

Все крупы содержат растительный белок и витамины группы В, способствующие нормальной работе нервной системы. Лучше выбирать цельнозерновые варианты для максимальной пользы.

«Если бы мы составили рейтинг полезности каш, манка и кус-кус заняли бы последние позиции, так как это обработанные зерна пшеницы. Однако манка бывает полезна для людей с гастритом, так как она не раздражает слизистую оболочку желудка», - пишет портал «Здоровое-питание.рф».

А эксперт ведомства Алла Погожева утверждает:

«Учитывая, что 60 % населения России страдает от лишнего веса, важно следить за калорийностью пищи».

Она советует вместо картошки и макарон выбирать овощи как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Они в любом виде гораздо менее калорийны и способствуют лучшему усвоению питательных веществ вместе с протеиновыми продуктами.

Также стоит помнить, что растительный белок тоже важен. Бобовые, такие как чечевица, горох, нут, фасоль и соя, являются отличными источниками протеина. Чечевица, например, содержит 25 г белка на 100 г и много полезных микроэлементов. Она особенно важна для женщин в период беременности благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты.

Фасоль, имеющая в составе 22 % белка, также богата полезными веществами, а красная фасоль помогает снижать уровень сахара в крови.

Соя с ее 35 % протеина и высоким содержанием лецитина способствует снижению плохого холестерина и поддерживает нервную систему.

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