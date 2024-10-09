Нутрициолог объяснил, почему нельзя увлекаться БАДами

Биологически активные добавки (БАДы) не могут заменить правильное питание и лекарства. Об этом «ФедералПресс» рассказала нутрициолог, health-коуч, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова. По ее словам, эти препараты могут лишь немного помочь в поддержании здоровья и улучшения обмена веществ.

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«БАДы не являются заменой полноценному питанию и не должны использоваться как основное средство лечения заболеваний. Так, уповая на добавки омега-3, к примеру, человек может лишить себя классного продукта – рыбы, а вместе с ней не будет получать еще несколько десятков незаменимых соединений. Несбалансированное питание плюс БАДы не равно здоровье!» – подчеркивает нутрициолог.

Наталья Баранова отметила, что БАДы направлены на компенсацию витаминно-минеральных дефицитов. Их основная цель – поддержание здоровья, улучшение обмена веществ и профилактика заболеваний. Лекарства, в свою очередь, разрабатываются для лечения или предотвращения заболеваний. Они содержат активные вещества, которые воздействуют на организм с целью устранения симптомов или причин болезни.

Также нужно учесть, что лекарства проходят строгие клинические испытания и должны получать одобрение регулирующих органов (Роспотребнадзора в России) перед выходом на рынок. Это гарантирует их безопасность и эффективность. А БАДы не требуют таких же строгих проверок. Хотя они должны соответствовать определенным стандартам качества, их эффективность и безопасность часто не подтверждаются клиническими испытаниями.

«Если вы знаете, что у вас возможен дефицит какого-либо пищевого элемента из-за длительного ограничения рациона или, к примеру, анемии, то восстанавливать рацион важно параллельно с тем, как происходит коррекция дефицитов с помощью лекарственных препаратов, назначенных врачом», – советует специалист.

Баранова призывает не назначать себе самостоятельно БАДы, не поддаваться советам блогеров и знакомых о том, что добавки помогли им стать молодыми и красивыми.

Ранее стало известно, какие сочетания БАДов и лекарств могут убить. Так, наиболее частыми примерами взаимодействия БАДов и лекарств, приносящего вред здоровью, являются сочетания витамина К и антикоагулянтов, омега-3 жирных кислот и антигипертензивных препаратов, женьшеня и антидиабетических препаратов, а также зверобоя и антидепрессантов.