Самой полезной крупой считается гречневая благодаря низкой калорийности и повышенного содержания полезных веществ и микроэлементов. Об этом напомнила врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

Медик добавила, что гречка также дает чувство насыщения. При этом она назвала и самые вредные крупы. К ним врач отнесла те, что содержат глютен, чрезмерное употребление которых не рекомендуется при патологиях ЖКТ.

Такие крупы, как пшеница и манка, могут быть вредны людям с глютеновой энтеропатией, или непереносимостью глютена пшеницы и других злаков, передает РИА Новости.

Ильяшенко также сообщила, что рис не рекомендуется употреблять людям, которые страдают запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью.

В свою очередь, врач Владимир Попов рассказал, что для избавления от изжоги необходимо добавить в рацион овсянку, кускус и бурый рис. Он порекомендовал тем, кто сталкивается с подобными проблемами ЖКТ, обратить внимание на цельнозерновые крупы, а также на морковь, свеклу, кабачки, спаржу, брокколи, зеленую фасоль, некислые фрукты.

Высокое содержание в этих продуктах клетчатки дает чувство сытости и позволяет избегать переедания, которое способно спровоцировать изжогу.