Названы способы повысить низкое артериальное давление

Низкое артериальное давление можно повысить с помощью кофе и чая, поделилась с «Вечерней Москвой» врач, нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, это состояние называется гипотонией — она часто связана с малоподвижным образом жизни.

Врач отметила, что такие напитки, как чай и кофе, нормализуют пониженное давление. При этом они не устраняют гипотонию как болезнь полностью, а только временно стабилизируют самочувствие.

В то же время еды, которая повышает артериальное давление, не существует — от этого состояния избавляет физическая активность, указала нутрициолог.

Людям, страдающим гипотонией, необходимо увеличивать уровень физической активности и следить за рационом питания, чтобы избежать снижения давления, — подчеркнула Чернышова.

Она добавила, что нормализовать давление могут также полноценный сон, контрастный душ и закаливание. К тому же часто гипотония возникает на фоне неполноценного питания и уменьшения дневной нормы калорийности пищи.

Например, девушки очень сильно хотят похудеть, поэтому начинают ущемлять свой организм в еде, что ведет к снижению артериального давления, — подытожила специалист.

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