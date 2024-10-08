Восемь признаков некомпетентного тренера, которые должны насторожить

Фирменная футболка спортклуба не гарантирует, что перед вами настоящий профи. Рассказываем, какие тревожные звоночки должны вас насторожить.

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Не похож на спортсмена

Вы нанимаете эксперта, который знает, как добиться наилучших результатов в кратчайшие сроки. Если ваш наставник далеко не в идеальной форме, задумайтесь о том, чтобы выбрать другого специалиста. Если сам тренер не смог построить тело мечты, не факт, что получится у вас. Исключение — когда опытные профессионалы восстанавливаются после травм или других проблем со здоровьем. В идеале тренер должен быть наглядным примером, а не просто теоретиком спорта.

Унижает и стыдит (даже в шутку)

В современном мире люди и так испытывают немало стресса по поводу внешности и физической формы. И задача хорошего тренера — познакомить с миром фитнеса так, чтобы вам в зале было спокойно и комфортно. Новичкам и так неловко делать первые шаги в спорте на глазах у незнакомцев, а попытки тренера пристыдить за результаты или фигуру и вовсе неуместны. Такой тип мотивации должен заставить вас усомниться в профессионализме наставника.

«Секретная» программа тренировок

Курс тренировок предполагает наличие продуманной, адаптированной под ваши особенности программы. Экспромт уместен на пробной встрече, но не в долгосрочной перспективе. Если тренер не озвучивает планы на будущее — это уже плохой знак. Но если он отказывается объяснить суть программы и не может предоставить ее в письменном виде даже после прямой просьбы, вы попали в руки некомпетентного специалиста.

Безразличие к питанию и реклама БАДов

Вас определенно должно насторожить, если советы по рациону ограничиваются фразой «можно все». Но в то же время настойчивые рекомендации с предложениями приобрести те или иные пищевые добавки ничем не лучше. Тренер обязан предоставить научно обоснованную информацию о рациональном сбалансированном питании. При этом не может заменить собой диетолога, если не имеет соответствующего медицинского образования или рекомендовать лечебную диету.

Телефон в руках

Все мы порой можем заскучать на работе и отвлечься. Но если ваш тренер регулярно отвечает на сообщения и принимает звонки прямо во время тренировки — это не норма. Вопрос не только в том, что вы заплатили за внимание к процессу — такой подход просто небезопасен. Тренер должен контролировать выполнение упражнений, чтобы вы не рисковали получить травму из-за ошибок в технике, пока он увлечен перепиской с друзьями.

Флирт

Окей, не будем ханжами и признаем, что найти свою судьбу можно даже в спортзале среди тренерского состава. Но если наставник позволяет себе флирт и скользкие намеки без какой-либо ответной реакции с вашей стороны — терпеть такое поведение не стоит. В конце концов, даже если у вас завязалось общение выходящее за рамки тренировок, тренера все равно стоит сменить. В процессе важно думать о технике выполнения упражнений, а не о том, как лучше выглядеть в глазах романтического партнера.

Активные разговоры

Питание, домашние тренировки, спортивная форма и гаджеты — отличные темы для разговоров в перерывах между подходами. Однако важно отдавать себе отчет в том, что вы пришли развивать тело, а не ораторское мастерство. Если на разговоры уходит больше времени, чем на упражнения — услуга личного тренера становится пустой тратой времени и денег. Не говоря уже о случаях, когда дело доходит до сплетен. Вы же не обсуждали подружек с учителем в школе? Позвольте наставнику уделить время вашему обучению вместо пустой болтовни.

Заставляет заниматься через боль

Хотя нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать, как ваши мышцы горят во время тренировки, резкая боль говорит о том, что вам следует немедленно прекратить упражнение и разобраться в причине. Если тренер вынуждает заниматься вас через боль — его сложно назвать профессионалом. Настоящий эксперт понимает, что речь может идти о травме, которую дальнейшая активность может только усугубить.