Восемь признаков некомпетентного тренера, которые должны насторожить

8 признаков некомпетентного тренера, которые должны вас насторожить
Фирменная футболка спортклуба не гарантирует, что перед вами настоящий профи. Рассказываем, какие тревожные звоночки должны вас насторожить.
Не похож на спортсмена
Вы нанимаете эксперта, который знает, как добиться наилучших результатов в кратчайшие сроки. Если ваш наставник далеко не в идеальной форме, задумайтесь о том, чтобы выбрать другого специалиста. Если сам тренер не смог построить тело мечты, не факт, что получится у вас. Исключение — когда опытные профессионалы восстанавливаются после травм или других проблем со здоровьем. В идеале тренер должен быть наглядным примером, а не просто теоретиком спорта.
Унижает и стыдит (даже в шутку)
В современном мире люди и так испытывают немало стресса по поводу внешности и физической формы. И задача хорошего тренера — познакомить с миром фитнеса так, чтобы вам в зале было спокойно и комфортно. Новичкам и так неловко делать первые шаги в спорте на глазах у незнакомцев, а попытки тренера пристыдить за результаты или фигуру и вовсе неуместны. Такой тип мотивации должен заставить вас усомниться в профессионализме наставника.
«Секретная» программа тренировок
Курс тренировок предполагает наличие продуманной, адаптированной под ваши особенности программы. Экспромт уместен на пробной встрече, но не в долгосрочной перспективе. Если тренер не озвучивает планы на будущее — это уже плохой знак. Но если он отказывается объяснить суть программы и не может предоставить ее в письменном виде даже после прямой просьбы, вы попали в руки некомпетентного специалиста.
Безразличие к питанию и реклама БАДов
Вас определенно должно насторожить, если советы по рациону ограничиваются фразой «можно все». Но в то же время настойчивые рекомендации с предложениями приобрести те или иные пищевые добавки ничем не лучше. Тренер обязан предоставить научно обоснованную информацию о рациональном сбалансированном питании. При этом не может заменить собой диетолога, если не имеет соответствующего медицинского образования или рекомендовать лечебную диету.
Телефон в руках
Все мы порой можем заскучать на работе и отвлечься. Но если ваш тренер регулярно отвечает на сообщения и принимает звонки прямо во время тренировки — это не норма. Вопрос не только в том, что вы заплатили за внимание к процессу — такой подход просто небезопасен. Тренер должен контролировать выполнение упражнений, чтобы вы не рисковали получить травму из-за ошибок в технике, пока он увлечен перепиской с друзьями.
Флирт
Окей, не будем ханжами и признаем, что найти свою судьбу можно даже в спортзале среди тренерского состава. Но если наставник позволяет себе флирт и скользкие намеки без какой-либо ответной реакции с вашей стороны — терпеть такое поведение не стоит. В конце концов, даже если у вас завязалось общение выходящее за рамки тренировок, тренера все равно стоит сменить. В процессе важно думать о технике выполнения упражнений, а не о том, как лучше выглядеть в глазах романтического партнера.
Активные разговоры
Питание, домашние тренировки, спортивная форма и гаджеты — отличные темы для разговоров в перерывах между подходами. Однако важно отдавать себе отчет в том, что вы пришли развивать тело, а не ораторское мастерство. Если на разговоры уходит больше времени, чем на упражнения — услуга личного тренера становится пустой тратой времени и денег. Не говоря уже о случаях, когда дело доходит до сплетен. Вы же не обсуждали подружек с учителем в школе? Позвольте наставнику уделить время вашему обучению вместо пустой болтовни.
Заставляет заниматься через боль
Хотя нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать, как ваши мышцы горят во время тренировки, резкая боль говорит о том, что вам следует немедленно прекратить упражнение и разобраться в причине. Если тренер вынуждает заниматься вас через боль — его сложно назвать профессионалом. Настоящий эксперт понимает, что речь может идти о травме, которую дальнейшая активность может только усугубить.