Врач рассказала об особенностях питания людей после 50

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Московской области Дилфуза Ишбаева рассказала, что с возрастом как у мужчин, так и у женщин скорость метаболизма снижается. Поэтому людям старше 50 лет необходимо соответствующим образом менять питание.

Прежде всего, следует снизить общую калорийность суточного рациона до 1,6—2 тыс. ккал в зависимости от степени физической активности, поделилась она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, следует снизить потребление соли, чтобы не перегружать почки, а кондитерские изделия заменить на сухофрукты, отметила Ишбаева.

Она посоветовала ежедневно есть овощные салаты и фрукты, а также включить в рацион морепродукты, чтобы избежать дефицита йода, и пить больше чистой воды.

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