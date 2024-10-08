Диетологи раскрыли чудодейственные свойства риса

Рис поможет поддержать здоровье кишечника, особенно если включить в рацион неочищенные от оболочек сорта, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. Специалист отметила, что продукт содержит марганец, витамины группы B, цинк и селен.

Чтобы пользы было больше, стоит выбирать нешлифованный рис. Это, например, бурый, коричневый, красный, дикий, любые сорта, которые не были очищены от оболочек семян. В таком варианте будет содержаться больше витаминов группы B, с таким вариантом человек будет больше получать пищевых волокон. Это важно для поддержания здоровья кишечника, — пояснила врач.

Диетолог предупредила, что одним продуктом поддержать здоровье невозможно. Она посоветовала разнообразить рацион. Круглова выразила уверенность, что здоровая продуктовая корзина, включающая в себя рис, сможет благотворно повлиять на состояние организма.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в свою очередь рассказала NEWS.ru, что в нешлифованном рисе сохраняются и запечатываются полезные вещества. Специалист уточнила, что продукт может быть использован для профилактики нейродегенеративных заболеваний, особенно у женщин в постменопаузе.

Также недавно на рынке появился такой продукт как мука из бурого риса. Пользы от нее намного больше, чем от обычной рисовой муки. Нам нужны растительные продукты для стабильного уровня глюкозы, который очень сильно зависит от питания, — заключила Дианова.

Терапевт Дилфуза Ишбаева ранее заявила, что картофель, вопреки распространенному мнению, является диетическим продуктом. Врач подчеркнула, что главное — правильно приготовить блюдо из картофеля, чтобы в нем сохранились полезные вещества.