Эксперты дали беременным советы о зачатии, скрининге и спорте

Самое сильное слово – это семья, а самое трепетное – мама: с этих главных слов началась пресс-конференция экспертов в День беременных в студии РИЦ «Югра» 7 октября. О чем говорили медики – читайте на «ФедералПресс».

«Беременная женщина должна обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Там определят факторы риска беременности у пациентки и при необходимости направляют ее в перинатальный центр», – цитируют Ugra-news главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии окружного департамента здравоохранения Инну Киличеву.

Если же женщина относится к группе риска, она может обратиться напрямую в перинатальный центр и встать на учет там. К таким пациенткам эксперт отнесла тех, кто при прошлой беременности перенес критическое состояние, кто вынашивает двойню или тройню, либо если у девушки наблюдаются какие-то проблемы с беременностью.

При планировании семьи врач порекомендовала будущим родителям пройти прегравидарную подготовку: супруге обратиться к гинекологу, а мужу – к урологу. После осмотра и клинического исследования специалисты проверят, есть ли риск каких-либо патологий у будущего плода любви.

Перед зачатием обязательно нужно избавиться от вредных привычек и перейти на ЗОЖ – это поможет исключить влияние внешних факторов на беременность. Например, курение может стать причиной синдрома задержки роста плода или преждевременных родов.

Также эксперт подчеркнула важность неонатального скрининга. Младенцев проверяют на 36 патологий, в их числе адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, спинальная мышечная атрофия и другие. Эксперт заверила, что такой скрининг помогает выявить у младенцев заболевание на самых ранних стадиях, что дает шанс ребенку полностью исцелиться от патологии, а значит жить и развиваться полноценно.

Главный тренер сборной команды Югры по плаванию Оксана Веревка рассказала о пользе физической активности для беременных, но ее должно быть в меру. В качестве универсального совета эксперт порекомендовала девушкам больше гулять и заниматься плаванием.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Югре для детей участников спецоперации и членов их семей ввели новые региональные меры поддержки.