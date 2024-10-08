Отоларинголог дал пять советов, как сохранить слух в пожилом возрасте

Отказ от вредных привычек, правильное питание, полноценный сон, умственная активность и отсутствие стресса помогут сохранить слух в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, в снижении слуха с возрастом нет ничего необычного, ведь организм стареет и изнашивается. Сама же проблема связана исключительно с внутренним ухом, отметил специалист.

"В нем есть три полукружных канала, внутри которых – так называемые волосковые клетки: их природа нам заложила примерно 30 тысяч. Если волосковая клетка погибла, новая не вырастет. Угасание слуха идет с высокой частоты и потом уже перемещается на средние. Человек слышит, что говорят, но понять не может", – рассказал Зайцев.

Эксперт перечислил способы, которые помогут максимально оттянуть этот процесс. В первую очередь необходимо избегать стресса и наладить сон.

"Переживания и недосып угнетают нервную систему и провоцируют тиннитус – писк, шум или гул в ушах", – указал эксперт.

Помимо прочего, важно учить стихи, песни и анализировать, то есть давать себе умственную нагрузку, предупредил Зайцев.

"Если ухудшается работа мозга, следом страдает и слух, так как они взаимосвязаны между собой. Поэтому мозг нужно тренировать", – обратил внимание специалист.

Ранее россиянам посоветовали не чистить уши ватными палочками. Это объясняется риском травмировать наружный слуховой проход и тем самым открыть путь для микробов. Кроме того, если серы очень много, ватная палочка может протолкнуть ее вглубь и вызвать сильную заложенность уха.