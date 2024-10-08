Что произойдет с организмом, если регулярно есть тыкву

Тыква становится особенно популярной осенью. И это действительно настоящий кладезь питательных веществ!

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Хотите каждый день готовить блюда из тыквы? Вот как это поможет вашему здоровью.

В организме будет меньше воспалений. Тыква получает оранжевый окрас благодаря бета-каротину. Этот антиоксидант наш организм преобразует в витамин А. По словам Кейт Уилсон Макгоуэн, зарегистрированного диетолога и владелицы Bittersweet Nutrition, антиоксиданты помогают защищать организм от окислительного стресса, который способствует воспалению, связанному с диабетом, болезнями сердца, артритом, аллергией и хронической обструктивной болезнью лёгких.

Может улучшиться здоровье глаз. Витамин, А в тыкве защищает роговицу, поверхность глаза, и позволяет нам видеть при плохом освещении. Также в этом продукте есть полезные для глаз витамины С и Е.

Иммунитет станет крепче. Помимо витамина С, тыква содержит витамин Е. Этот антиоксидант нужен нашей иммунной системе для борьбы с вирусами и бактериями.

© Ferra.ru

У вас может быть меньше запоров. В тыкве много клетчатки, которая улучшает пищеварение. Из одной чашки этого продукта вы получите примерно ¼ суточной потребности клетчатки.

Может снизиться кровяное давление. Одна чашка тыквенного пюре содержит калия больше, чем банан. Это вещество помогает снизить артериальное давление.

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