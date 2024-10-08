Сомнолог: как пол влияет на время сна

Всем известно, что средняя продолжительность сна для взрослых должна составлять 7–9 часов в сутки. Однако эта цифра может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека и его возраста. А что насчет пола? Сколько нужно спать мужчинам, а сколько женщинам?

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О том, сколько нам нужно спать, чтобы высыпаться и быть здоровыми, редакции RuNews24.ru сообщила Ирина Завалко, невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep.

«Отдельно разделённых на мужские и женские нормы сна нет. По данным National Sleep Foundation, взрослые люди 18–64 лет в среднем спят7–9 часов сна, но вариантом нормы может быть 6 часов у мало спящих и 10–11 у долго спящих. Пожилые люди спят на полчаса–час меньше», – сказала сомнолог.

Она подчеркнула, что некоторые исследования действительно показывают, что женщины обычно спят дольше и глубже. При этом они ощущают сон как более поверхностный и чаще жалуются на бессонницу. Соответственно, женский организм имеет чуть большую потребность во сне. Эта потребность меняется с фазами цикла и разными гормональными изменениями в организме, например, во время беременности, с наступлением климакса.

Нарушения сна во время беременности и после родов в большей степени связаны с физическими изменениями в организме и трудностями в уходе за ребенком. При этом сами женщины склонны больше ценить сон и больше из-за него переживать.