Эксперты развеяли несколько мифов о мытье рук

Всемирная организация здравоохранения не раз заявляла, что теплая вода с мылом удаляет бактерии и загрязнения с рук эффективнее, чем холодная. Оптимальная температура для мытья рук — 37°С.

Ученые пермского политехнического университета (ПНИПУ) пояснили «Свободной Прессе», что слишком горячую воду не следует использовать, поскольку она «смоет» с кожи защитный жировой слой. Температура, при которой начинают погибать микробы, начинается с 75⁰С. Такой градус может просто причинить вред рукам.

Что касается мыла, то, по словам кандидата химических наук, доцента кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Анны Портновой, главное, чем отличается антибактериальное мыло от обычного, — состав.

«В большинстве случаев в качестве действующего компонента в антисептическое мыло добавляется триклозан. Он известен примерно с 70-х годов прошлого века. И действительно сдерживает размножение и рост бактерий», — уточнила собеседник издания.

Ее коллега, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Анастасия Зорина уточнила, что триклозан — это синтетический антибактериальный агент широкого спектра действия и убивает более 99,9% бактерий. Однако при мытье рук его действие кратковременно, причем, средство удаляет и полезные бактерии.

«Дезинфицирующее мыло может не справиться с вирусами, так как те обладают повышенной устойчивостью, в отличие от бактерий. Зато оно, впрочем, как и любое другое, может их просто смыть. Поэтому не обязательно мыть руки антибактериальным средством, достаточно использовать обычное», — отметила Портнова.

Перед нанесением мыла нужно смочить ладони в теплой воде. Затем тщательно намылить до образования пены и растирать по коже как минимум 20-30 секунд. Особое внимание следует уделить кончикам пальцев и ногтям и не забыть вымыть запястья. Этого вполне достаточно, чтобы тщательно отмыть руки от загрязнений. Далее необходимо хорошо промыть их под проточной водой и вытереть насухо чистым или одноразовым полотенцем, добавили в ПНИПУ.

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