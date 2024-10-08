Диетолог перечислила провоцирующие тромбоз продукты

Алкоголь, кофе, сладкое, соленое и продукты с витамином K сгущают кровь и могут способствовать образованию тромбов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, спиртосодержащие напитки "обезжиривают" клетки крови, в результате чего они могут слипаться и риск образования тромба возрастает.

Кроме того, сгущает кровь соль, которая есть в составе консервированных продуктов и колбас. Помимо прочего, негативно влияет и кофе, поскольку выводит жидкость, отметила Мухина.

"Повышает риск образования тромбов и употребление продуктов с витамином K. Он присутствует в зелени, например в шпинате и крапиве", – добавила эксперт.

Чтобы избежать проблем, специалист посоветовала обязательно употреблять продукты, которые разжижают кровь.

Чтобы кровь была более жидкой, также важно пить достаточно воды. Женщинам рекомендуется ежедневно употреблять 30 миллилитров на килограмм веса, а мужчинам – 35 миллилитров.

Ранее россиянам перечислили продукты, которые могут помочь побороть тягу к сладкому. В частности, заменить лакомства можно овощами и фруктами. Они тоже содержат в своем составе простые сахара, однако считаются более полезными за счет наличия антиоксидантов и пищевых волокон. Кроме того, стоит обратить внимание на сою и киноа. Они содержат вещество N-ацетилцистеин, которое может понизить тягу к сладкому.