Врач порекомендовала худеющим устраивать разгрузочные дни на тыкве

Разгрузочные дни на тыкве помогут худеющим вывести лишнюю жидкость из организма. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

«Сама по себе тыква – это диетический продукт, который практически не имеет противопоказаний. Можно делать тыквенные разгрузочные дни, тем более что сейчас самый сезон. За счет большого содержания пищевых волокон тыква достаточно сытная. Кроме того, она содержит много калия, который способствует выведению лишней жидкости из организма. Такие разгрузочные дни можно устраивать не чаще двух раз в неделю», – сказала Денисова.

Врач отметила, что тыкву важно правильно приготовить – следует отказаться от жарки, а также большого количества жирных и сладких добавок.