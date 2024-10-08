Перечислены самые полезные для сердца осенние овощи и фрукты

Сезонные продукты содержат много клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов. Эти вещества улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Тыква. Она богата калием, антиоксидантами, бета-каротином. Всё это поддерживает здоровье сердца.

Яблоки. Эти фрукты полны клетчатки и полифенолов. Последние соединения улучшают состояние сердца. Исследование 2020 года, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что два яблока в день снижают риск возникновения сердечных заболеваний у людей с высоким уровнем «плохого» холестерина.

Гранаты. Они являются отличным источником витаминов С и К. Также гранаты дают примерно 10% рекомендуемой дневной нормы калия.

Свёкла. Это хороший источник нитратов, которые могут снизить кровяное давление. Одна чашка варёной свёклы даёт 12% рекомендуемой нормы потребления клетчатки, 7% ежедневной нормы витамина С, 11% ежедневной нормы калия.

Капуста кале. Она считается прекрасным источником нитратов и калия. Этот «суперпродукт» также богат глюкозинолатами, которые полезны для сердца.

© Ferra.ru

Бамия. Это фрукт — богатый источник витамина К, витамина С, фолиевой кислоты. Одна чашка приготовленной бамии даёт организму 18% рекомендуемой суточной дозы фолата, не менее 50% рекомендуемой суточной дозы витамина К, 44% рекомендуемой ежедневной нормы витамина С.

Брюссельская капуста. Благодаря ей вы получите много витаминов С, К, калия, глюкозинолатов, железа.

Клюква. Она содержит полифенолы, снижающие вероятность развития сердечных заболеваний.

Сладкий картофель. Как и тыква, это отличный источник клетчатки, калия и бета-каротина. Причём большая часть клетчатки содержится в кожуре, поэтому рекомендуется батат запекать.

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