Диетологи назвали лучший завтрак для уменьшения воспаления

Воспаление может быть краткосрочным, а может быть хроническим. В последнем случае оно подрывает здоровья, делая человека более восприимчивым к раку, болезням сердца, диабету. Также оно может ухудшить состояние кишечника.

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Противовоспалительный завтрак должен содержать много клетчатки, антиоксидантов. При этом в нём должно быть мало добавленного сахара и насыщенных жиров.

Эксперты считают, что лучшее блюдо на завтрак, которое уменьшает воспаление, — овсянка с фруктами и орехами.

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Овсянка богата антиоксидантами, клетчаткой. В ней также нет добавленного сахара и мало насыщенных жиров. А ещё она долго хранится и стоит недорого.

Если вы добавите в овсянку ягоды, то получите дополнительно антиоксиданты и клетчатку, а если несладкое ореховое масло, то полезные жиры.

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