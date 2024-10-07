Названы два самых важных полезных свойства бобовых

Международная группа ученых из США и Канады установила, что фасоль и другие бобовые помогают снизить риск болезней сердца и сосудов, а также сохранить стройную фигуру благодаря клетчатке в составе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Journal.

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Ученые проанализировали биохимический состав и полезные свойства фасоли, гороха, нута и чечевицы. В исследовании изучались свойства как свежих продуктов, так и сушеных, мороженых и консервированных. Оказалось, что такая растительная пища может эффективно защищать организм от ряда серьезных заболеваний.

В частности, было установлено, что у активных потребителей бобовых риск болезней сердца и сосудов был снижен на 24%, вероятность ишемической болезни сердца (ИБС) — на 31%, риск инсульта — на 20%, диабета — на 23%, а рака — на 6%.

Исследователи объяснили, что бобовые богаты калием, элементом, который поддерживает эластичность стенок сосудов. Сосуды должны быть гибкими для того, чтобы спокойно выдерживать кровяное давление и с необходимой скоростью распределять кровь по организму.

Клетчатка (полезные пищевые волокна) и белок в составе бобовых также помогают поддерживать чувство сытости, тем самым способствуя поддержанию здорового веса. Кроме того, пищевые волокна поддерживают в норме ЖКТ и дополнительно защищают от сердечно-сосудистых патологий.

Ранее были названы продукты, вызывающие воспаление в организме.