Голубика: польза и вред для здоровья человека

Продукт также улучшает зрение и снижает риск сердечно-сосудистых болезней.

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«Голубика долгое время незаслуженно оставалась в тени своей «родственницы» черники: ягоды принадлежат к одному семейству и внешне очень похожи. Однако первая крупнее по размеру, светлее по цвету, а плоды имеют более мягкий, с кислинкой, освежающий вкус. Кроме того, она так же полезна, поэтому специалисты рекомендуют включать её в рацион», - Екатерина Веселова, нутрициолог, академический директор МИИН, лектор курса «Код здоровья» от МИИН.

Полезные свойства голубики

Состав питательных веществ (на 100 г):

витамин К – 16% суточной нормы;

витамин С – 10,8% суточной нормы;

витамин Е – 3,9% суточной нормы;

витамин В6 – 4% суточной нормы.

Главная ценность голубики – в её мощном антиоксидантном потенциале, поскольку она содержит полифенолы флавоноиды и фенольные кислоты (галловая, п-гидроксибензойная, кофейная, п-кумаровая, феруловая, эллаговая).

На 100 г голубики приходится 335 мг антиоксидантов, что больше, чем в клюкве, красной смородине, бруснике и облепихе.

Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление голубики улучшает свёртываемость крови и прочность сосудов за счёт содержания в ней витамина К.

Ягода профилактирует атеросклероз и уменьшает количество «плохого» холестерина благодаря таким антиоксидантам, как катехины и проантоцианидины.

Защита от оксидативного стресса и связанных с ним заболеваний

Антоцианы голубики оказывают противовоспалительный эффект и являются эффективной профилактикой онкологических заболеваний.

Растительные пигменты в составе ягоды защищают от вредного воздействия УФ-излучения, способствуют улучшению состояния кожи, замедляют процессы старения, вызванные УФ-излучением.

Улучшение зрительной функции

Антиоксиданты голубики оказывают положительный эффект при «синдроме сухого глаза», а также при заболеваниях сетчатки.

Противомикробная активность

В ходе исследований были обнаружены антибактериальные свойства голубики в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий. Самая высокая чувствительность была у золотистого стафилококка (S. aureus).

Эти результаты указывают на перспективное использование соединений ягоды в качестве новых натуральных консервантов для защиты пищевых продуктов от патогенных микроорганизмов.

Укрепление иммунитета

Витамин С в составе голубики оказывает противовоспалительное действие, нормализует проницаемость капилляров, усиливает их барьерную функцию против проникновения патогенов.

Фенольные кислоты – кофейная, галловая, эллаговая – обладают иммуномодулирующими (стимулируют образование иммуноглобулинов класса G), капилляропротекторными, антиоксидантными, противовоспалительными, противомикробными свойствами.

Аскорбиновая кислота (витамин С) обладает способностью поддерживать стабильность фенольных соединений.

Потенциальный вред голубики

Даже самые полезные продукты нужно есть в умеренных количествах. Рекомендуемая суточная норма голубики – не более 150 г.

Голубикой не стоит злоупотреблять:

из-за возможности возникновения аллергической реакции;

людям с нарушениями свёртываемости крови;

людям с нарушениями оттока желчи, поскольку кофейная кислота оказывает желчегонное действие.

Применение голубики

Мойте голубику непосредственно перед употреблением, поскольку чистые ягоды портятся быстрее. Свежие ягоды храните в холодильнике, в контейнере или в пакете с дырочками для циркуляции воздуха.

Заморозка

Голубика отлично переносит заморозку:

Выложите ягоды на небольшом расстоянии друг от друга (чтобы не соприкасались) на доску, покрытую плёнкой или целлофановым пакетом.

Замороженные ягоды сложите в контейнер – так они не слипнутся между собой.

Не мойте ягоды перед заморозкой – так кожица становится жёсткой. Обдайте водой голубику после морозилки непосредственно перед подачей на стол.

Сушка

Очистите ягоды, промойте водой и выложите на бумажное полотенце, чтобы стекла лишняя влага. Сушить голубику можно в приоткрытой духовке, выложив в один слой, либо используйте электросушилку. Храните сушёные ягоды в стеклянных контейнерах или в банках в сухом, прохладном месте.

Голубика в кулинарии

Голубые ягоды популярны в качестве украшения блюд. Также из них готовят выпечку, кисели, компоты, морсы, каши, делают заготовки на зиму: варенья, джемы. Используйте для заготовок сезонную голубику, поскольку плоды, выращенные искусственным путём, недобирают нужного количества питательных веществ. Поздние сорта созревают вплоть до начала осени.

Рецепт желейных конфет с голубикой

Ингредиенты:

голубика (замороженная или свежая) – 350 г;

агар-агар – 7 г (продаётся в пакетиках);

мёд (по желанию) – 1 ст. л.;

вода – 100 мл;

кокосовая стружка (по желанию) – для посыпки.

Способ приготовления:

Измельчите блендером ягоды в пюре. Разведите агар-агар в воде до растворения. Соедините агар-агар, пюре из голубики и мёд. Перелейте в небольшой сотейник и поставьте на огонь. Грейте, постоянно помешивая, до первых пузырьков, затем снимите с плиты. Дайте постоять пять минут, затем разлейте в силиконовые формочки для конфет или форму для льда. Поставьте холодильник для застывания на 15-20 минут. Подавайте, посыпав кокосовой стружкой.

Соблюдайте умеренность в употреблении ягод, помните об индивидуальных особенностях организма, и тогда голубика пойдёт исключительно на пользу.