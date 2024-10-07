Врач-диетолог рассказал о пользе граната для организма

Гранат богат витаминами, макро- и микроэлементами, а также содержит большое количество углеводов. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

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Он пояснил, что особо ценны косточки граната, которые богаты клетчаткой, необходимой для нормального пищеварения.

— Профилактика старения является еще одной заслугой граната. Он благотворно влияет не только на молодость кожи, но и на костную ткань, работу пищеварительной системы, — подчеркнул врач.

Бобровский пояснил, что гранатовый сок особенно полезен в период сезонных заболеваний.

Врач также предупредил о возможной аллергической реакции на гранат из-за его яркой окраски.

Кроме того, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» диетолог сообщил, что людям с повышенной кислотностью желудка следует употреблять гранат с осторожностью.

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