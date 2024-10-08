Терапевт рассказал, как дожить до 120-140 лет

Все люди «теоретически запрограммированы» на это.

Помешать могут приобретённые болезни и «пороки». Важно вести здоровый образ жизни.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ Андрей Кондрахин.

«Теоретически мы все практически запрограммированы на 120-140 лет. Есть одно «но» — надо вести такой образ жизни, который не позволил бы организму потерять здоровье. Это фактически очень сложно выполнить, потому что есть понятия: «приобретённые болезни», «приобретённые заболевания», «приобретённые пороки» и так далее. Если мы говорим о том, что мы снижаем возможные риски повреждения здоровья, и образ жизни, который мы ведём, не перегружает организм, то в принципе мы можем прожить 120 лет. Даже в мегаполисе есть долгожители».

Генетический фактор важен, отметил Кондрахин.

«Конечно, внешняя среда играет роль, но не настолько, как генетика. Генетика — 80% влияет на наше здоровье, то есть, если у человека генетически из поколения в поколение были долгожители, то это передастся и следующему поколению. Плохие болезни тоже закрепляются в генетическом коде, они передаются, к сожалению. Наследственность заболеваний — сердечно-сосудистая система, повышение холестерина, атеросклероз — это всё уходит туда, что оно молодеет. Ген усиливает своё воздействие на организм человека в следующих поколениях. Есть некоторые заболевания, они сцеплены с полом — у мужчин одни виды заболеваний, у женщин — другие. В 16 лет уже выявили [болезнь — прим. ГМ], а у мамы, оказывается, в 25 была, а бабушка болела в 40. Эта болезнь уже зародилась давно, и она стала закрепляться, то есть этот ген появился, но не реализовался, и дальше он начинает реализовываться».

Ранее глава Минздрава рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет. Для этого нужно следовать путём профилактики заболеваний, заявил Михаил Мурашко.

«Генетически это заложено у человека», — сообщил министр журналистам.

Он пояснил, что человек должен формировать определённые установки, его нужно обучить тому, что вместе с врачами необходимо идти путём профилактики болезней.