Названа «универсальная таблетка» для здоровья

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что физические нагрузки позитивно влияют на 35 тысяч биохимических процессов в организме. В ходе своего выступления на форуме «Биопром» он отметил, что занятия спортом можно считать «универсальной таблеткой» для лечения и профилактики различных заболеваний.

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По словам Мурашко, физическая активность приносит колоссальный эффект, и ни одна другая медицинская технология не может похвастаться таким широким позитивным результатом. Министр подчеркнул важность регулярных физических нагрузок для поддержания здоровья и профилактики различных заболеваний.

Ранее, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщил, что российские ученые активно работают над созданием двух новых лекарственных препаратов для борьбы с туберкулезом.

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