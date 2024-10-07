Названы самые вредные продукты для кожи лица

Молочные продукты, острая пища и продукты с высоким гликемическим индексом негативно влияют на состояние кожи лица и вызывают высыпания. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова.

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По ее словам, простые углеводы особенно вредны для кожи. В числе таких продуктов – белый хлеб, белый сахар, кондитерские изделия, молочные продукты. Специалист не рекомендует и добавки, содержащие сывороточный протеин, например коктейли для набора мышечной массы. Острая пища также способствует обезвоживанию кожи и воспалительным процессам.

Косметолог добавила, что алкоголь содержит сахар, который повышает уровень глюкозы в крови. Кроме того, употребление спиртных напитков способствует снижению коллагена, из-за чего ускоряется процесс старения кожи.