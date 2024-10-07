Биолог назвала добавки, усиливающие полезные свойства кофе

Добавление кардамона в кофе позволяет снизить тягучесть крови, снимает спазмы кишечника, а также укрепляет иммунитет и предупреждает образование камней в почках, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Она отметила, что кофе лучше не пить с сиропами и усилителями вкуса.

Кофе с кардамоном имеет нейтрализующий эффект для людей, склонных к повышенному артериальному давлению, и может использоваться как профилактическое средство от гипертензии. Также кардамон снижает тягучесть крови, снимает спазмы кишечника, нормализует нервную возбудимость, укрепляет иммунитет, предупреждает образование камней в почках и способствует обеззараживанию слизистых оболочек, — считает Лялина.

По ее словам, гражданам, страдающим мигренью и низким давлением, допускается употреблять кофе с лимоном. Она отметила, что через некоторое время им станет легче.

А вот те, кто имеет хронические заболевания сердца или сосудов головного мозга, могут навредить таким кофе своему здоровью. Аскорбиновая кислота может спровоцировать обострение заболеваний внутренних органов, усилить желудочную секрецию или сделать кровь жиже. Корица в кофе улучшит умственную деятельность, повысит физическую выносливость, поддержит тонус сосудов, да и вообще улучшит настроение, — рассказала Лялина.

Биолог подчеркнула, что избыток корицы провоцирует ухудшение работы печени, головную боль и истощение организма. Гвоздика поможет при простуде и заболеваниях горла, может выступать как обезболивающее средство, добавила Лялина.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что соки могут быть вредными из-за содержания фруктозы, которая способствует возникновению ожирения печени. По ее словам, также этот напиток не рекомендуется людям с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом.