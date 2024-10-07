Кардиолог назвал пять важнейших правил для здорового сердца и сосудов

Немецкий врач Михаэль Бём дал рекомендации, которые помогут сохранить самый важный орган нашего тела здоровым как можно дольше. Он является директором клиники кардиологии, ангиологии и интенсивной терапии внутренних органов университетской больницы Саара.

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Первое правило: откажетесь от курения. Эта привычка является одним из важнейших факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает вероятность болезней сердца сразу в четыре раза.

Второе правило: включите мини-движения в свою повседневную жизнь. Сердце, как и любая другая мышца тела, получает пользу от занятий спортом. И не обязательно ходить в тренажёрный зал — достаточно выполнять небольшие физические упражнения в повседневной жизни, например, ходить по комнате во время разговора, а не сидеть в кресле.

Третье правило: 15 минут интенсивной активности в день. Короткие периоды интенсивной нагрузки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%.

Быстрая ходьба, короткая поездка на велосипеде или тренировка на велотренажёре — этого вполне достаточно.

Четвёртое правило: если вы питаетесь сбалансированно, то можете употреблять и фастфуд. В рационе должны быть фрукты, овощи, полезные жиры, рыба, цельнозерновые продукты. При этом нужно минимизировать потребление красного мяса, обработанных жиров и готовых блюд.

Пятое правило: регулярно проверяйте показатели холестерина и артериального давления. Высокие показатели могут не вызывать никаких недомоганий, но они крайне негативно сказываются на здоровье сердца и сосудов.