Врач объяснила, зачем укреплять мышцы-стабилизаторы

Врач ЛФК Ирина Лымарь рассказала, что такое мышцы-стабилизаторы и почему их нужно укреплять, сообщает издание «Спорт Экспресс».

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Стабилизаторами называют мышцы, которые обеспечивают фиксацию и устойчивость частей скелета. К ним относятся ягодичные мышцы, мышцы спины и пресса, подостная мышца и другие.

По словам Ирины Лымарь, укреплять их нужно для того, чтобы улучшить координацию. Особенно это важно для детей и пожилых, поскольку им будет легче сохранить равновесие, если они поскользнулись.

В целом укрепление мышц-стабилизаторов защищает людей всех возрастов от бытовых травм. Также это позволяет снизить риск развития таких заболеваний, как остеопороз, подчеркнула врач.

Специалист посоветовала для начала выполнять упражнения на эти мышцы вместе с тренером, чтобы научиться правильной технике.